ЦСКА победил «Панатинаикос» в игре седьмого тура баскетбольной Евролиги
В семи матчах Евролиги ЦСКА одержал четыре победы, на счету «Панатинаикоса» две победы в пяти играх.
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Баскетбольный ЦСКА одержал волевую победу над греческим «Панатинаикосом» со счетом 89:83. Встреча седьмого тура баскетбольной Евролиги состоялась на паркете Афинского олимпийского спортивного комплекса.
Самым результативным игроком матча признан защитник греческой команды Неманья Недович, который набрал 19 очков за игру, пишет ТАСС.
В семи матчах Евролиги ЦСКА одержал четыре победы, на счету «Панатинаикоса» две победы в пяти играх. Следующее испытание для армейцев состоится 12 ноября. В гости к ЦСКА прилетит испанская «Баскония». Греки свою следующую игру тоже проведут дома против клуба «Анадолу Эфес» из Турции.