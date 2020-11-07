Спорт ЦСКА победил «Панатинаикос» в игре седьмого тура баскетбольной Евролиги Ян Брацкий В семи матчах Евролиги ЦСКА одержал четыре победы, на счету «Панатинаикоса» две победы в пяти играх. © Фото: Михаил Сербин, РИА Новости Баскетбольный ЦСКА одержал волевую победу над греческим «Панатинаикосом» со счетом 89:83. Встреча седьмого тура баскетбольной Евролиги состоялась на паркете Афинского олимпийского спортивного комплекса. Самым результативным игроком матча признан защитник греческой команды Неманья Недович, который набрал 19 очков за игру, пишет ТАСС. В семи матчах Евролиги ЦСКА одержал четыре победы, на счету «Панатинаикоса» две победы в пяти играх. Следующее испытание для армейцев состоится 12 ноября. В гости к ЦСКА прилетит испанская «Баскония». Греки свою следующую игру тоже проведут дома против клуба «Анадолу Эфес» из Турции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика