Новый рекорд: самый сильный человек России сдвинул с места 36-тонный самолет

Самый сильный человек России установил новый рекорд страны. На этот раз Эльбрус Нигматуллин сумел сдвинуть 36-тонный самолет в аэропорту Уфы.

Спортсмен прикрепил себя тросами к лайнеру и отбуксировал его на 25 метров. На это ушло менее 45 секунд. Рекорд фиксировала Федерации силового экстрима.

Сам Нигматуллин признается, что результатом очень доволен, тем более что на тренировках этот вес ему не поддавался. Прежнее достижение спортсмена - передвинутый на несколько метров 30-тонный дом.