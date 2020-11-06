Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Новый рекорд: самый сильный человек России сдвинул с места 36-тонный самолет

Роман Захаров
02:15 06.11.2020
Спортсмен менее чем за 45 секунд отбуксировал лайнер на 25 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самый сильный человек России установил новый рекорд страны. На этот раз Эльбрус Нигматуллин сумел сдвинуть 36-тонный самолет в аэропорту Уфы.

Спортсмен прикрепил себя тросами к лайнеру и отбуксировал его на 25 метров. На это ушло менее 45 секунд. Рекорд фиксировала Федерации силового экстрима.

Сам Нигматуллин признается, что результатом очень доволен, тем более что на тренировках этот вес ему не поддавался. Прежнее достижение спортсмена - передвинутый на несколько метров 30-тонный дом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:15 Армия
статья
Забота о военных, лучшее в мире оружие и международный престиж: главные достижения Шойгу на посту главы МО РФ за восемь лет
00:03 В стране и мире
Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса в декабре
19:45 В стране и мире
Проценко спрогнозировал третью волну COVID-19 в России
23:34 В стране и мире
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вопросы торговли и энергетики
20:05 В стране и мире
Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуации в Нагорном Карабахе и Донбассе
Популярное
Популярное
Названо одно из самых распространенных слов в русском языке
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.