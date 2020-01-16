Клубы РПЛ поддержали расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги поддержало решение расширить состав участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 команд. Об этом журналистам сообщил гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Соответствующая инициатива будет направлена в Российский футбольный союз на рассмотрение.

Бабаев подчеркнул, что прежде, чем расширять состав участников, необходимо проанализировать, готовы ли команды из Футбольной национальной лиги к расширению. В то же время гендиректор ЦСКА отметил, что не представляет, как можно реализовать идею расширения со следующего сезона, не нарушив при этом спортивный принцип.

С момента создания РПЛ в 2001 году по настоящее время в турнире соревнуются 16 команд.