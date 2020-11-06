ЦСКА уступил «Фейеноорду» в матче Лиги Европы

Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу соперников москвичей.

Все голы в этой встрече, включая один в свои ворота, на счету футболистов «Фейеноорда». Российские клубы продолжают безвыигрышную серию в рамках группового этапа еврокубков нынешнего сезона.

В Лиге чемпионов выступают «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого одна ничья и два поражения, столичный «Локомотив» с двумя ничьими и одним поражением и «Краснодар», также добившийся одного ничейного результата и дважды проигравший.

В турнирной таблице группы московские армейцы занимают последнее место, набрав два очка. Футболисты «Фейеноорда» имеют в своем активе четыре балла.