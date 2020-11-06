Защита Широкова попросила рассматривать уголовное дело против футболиста в особом порядке

Адвокаты Романа Широкова попросили рассматривать уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России в особом порядке. Речь идет об избиении арбитра Никиты Данченкова.

«Особый порядок мы уже заявили», - сказал ТАСС защитник игрока Вадим Лялин.

Отметим, что особый порядок рассмотрения дела предусматривает согласие фигуранта с обвинением, а срок наказания не может превышать 2/3 максимального наказания, предусмотренного статьей.

Лялин также отметил, что уже подтвердил свою позицию у прокурора. Кроме того, адвокат отметил - ему пока неизвестно, что прокуратура утвердила обвинительный акт.

«Нас для получения обвинительного акта не приглашали», - сказал Лялин.

В свою очередь, один из адвокатов арбитра Александр Островский рассказал агентству, что защита потерпевшего выступает против рассмотрения дела в особом порядке. Он отметил, что адвокаты Данченкова намерены подать гражданский иск к Широкову о возмещении вреда.

Напомним, что футболист обвиняется по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Максимальное наказание - два года лишения свободы. Причиной стал инцидент во время любительского матча 10 августа. Тогда Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку.