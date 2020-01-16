СМИ: РФС продлит контракт с Черчесовым до 2022 года
Подписание соглашения состоится на следующей неделе.
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Российский футбольный союз и главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласовали продление контракта до 2022 года. Как ожидается, стороны подпишут документ на следующей неделе. Об этом сообщает «Чемпионат».
Черчесов тренирует футбольную национальную команду с 2016 года. Под его руководством на Чемпионате мира-2018 сборная России вышла в четвертьфинал. Это стало лучшим результатом на подобных турнирах в постсоветской истории.
Также российская команда вышла в финальную стадию Евро-2020. В группе В она сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.