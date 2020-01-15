Еще три медали: сборная РФ сохранила лидерство на юношеской Олимпиаде

В пятый день соревнований III зимних юношеских Олимпийских игр сборная России продолжает удерживать лидерство в общем медальном зачете. Российские биатлонисты 14 января завоевали три награды.

Золотую медаль в копилку сборной принесла Алена Мохова, одержав победу в спринте на 6 километров. «Серебро» в этой же дисциплине завоевала россиянка Анастасия Зенова. Еще одну серебряную медаль завоевал биатлонист Денис Иродов в спринте на 7,5 километров.

По итогам пяти дней Игр у сборной России 14 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых. Вторую строчку в общем медальном зачете занимает юношеская сборная Швейцарии, у которой 13 наград. На третьем месте находится Япония с 5 медалями.

III юношеские Олимпийские игры стартовали в швейцарской Лозанне 9 января. В состав российской команды вошли 106 спортсменов от 14 до 18 лет. Участникам Игр предстоит побороться за 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Завершатся соревнования 22 января.