Рой-Джонс младший прокомментировал решение Нурмагомедова уйти из UFC

Экс-чемпион по боксу в тяжелом весе Рой Джонс-младший призвал уважать решение российского бойца Хабиба Нурмагомедова закончить карьеру в UFC. По словам боксера, у каждого атлета есть свои причины для ухода из спорта и зрителям они не всегда очевидны.

«Хабиб недавно потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который и удерживал Нурмагомедова в профессиональных боях. Иногда в боксе и MMA какие-то связи и взаимоотношения, которые не видны рядовому болельщику, заставляют бойцов принимать неожиданные решения. Мы понимаем, что Хабиб - выдающийся спортсмен. И его поступки обязательно чем-то обоснованы. Они всегда взвешены и продуманы. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать», - сказал Джонс в интервью «Известиям».

О решении завершить карьеру непобедимый российский чемпион Нурмагомедов заявил 24 октября, сразу после победы над американцем Джастином Гейджи.

После поединка Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков и членов своей команды сказав, что без своего отца не будет выходить на ринг. На счету россиянина 29 боев в октагоне и ни одного поражения.