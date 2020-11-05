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«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

Ян Брацкий
01:21 05.11.2020
Следующая встреча между командами состоится в Краснодаре 24 ноября.
«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов
© Фото: Joaquin Corchero globallookpress

Футболисты «Краснодара» не смогли удержать победу над испанской «Севильей» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Для россиян встреча была гостевой и завершилась поражением со счетом 2:3.

Начало игры осталось за «Краснодаром». В первом тайме отличились Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг. Еще до свистка на перерыв один мяч испанцы отыграли. Точно пробил Иван Ракитич. Почти сразу после этого «Севилья» осталась в меньшинстве, так как с поля был удален Хесус Навас.

Во втором тайме испанцы забили еще два мяча. Дубль на счету Юссефа Эн-Несери. После трех туров первое место в группе между собой делят английский «Челси» и «Севилья», у которых по семь очков. «Краснодар» и французский «Ренн» расположились ниже имея по одному баллу.

Ранее футболисты российского клуба «Зенит» сыграли вничью с римским «Лацио». Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:1. В составе россиян гол забил Александр Ерохин, итальянцы ответили точным ударом Филипе Кайседо.

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