Россия возглавила медальный зачет юношеской Олимпиады

Спортсмены из России завоевали пять медалей в четвертый день юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне. Благодаря этому, команда заняла первое место в общекомандном зачете.

Золото в зачет за победу в соревнованиях танцевальных дуэтов принесли фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Серебро в этой же дисциплине досталось Софье Тютюниной и Александру Шустицкому, а фигуристки Ксения Синицына и Анна Фролова заняли второе и третье места в одиночном катании.

Также местами на пьедестале отметились конькобежец Павел Таран и члены российской команды по керлингу. За четыре дня россияне завоевали 11 медалей, в том числе 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые. Вслед за российскими спортсменами в зачете расположились швейцарцы и японцы, занявшие второе и третье места соответственно.