«Зенит» и «Лацио» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Футболисты российского клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграли вничью с римским «Лацио» в матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на домашнем стадионе «сине-бело-голубых» и закончилась со счетом 1:1. На игре присутствовали почти 17,5 тысяч зрителей.

Счет открыли хозяева, на 32-й минуте Александр Ерохин забил с близкого расстояния. Удержать победный счет у подопечных Сергея Семака не получилось и на 82-й минуте ответный мяч на свой счет записал Филипе Кайседо, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Локомотив».

Домашняя ничья принесла питерцам первое очко в этом групповом розыгрыше Лиги чемпионов. Сейчас «Зенит» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Итальянцы с пятью очками возглавляют квартет.