«Барселона» уволила главного тренера

Футбольный клуб «Барселона» объявил об уходе Эрнесто Вальверде с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию.

Вальверде руководил клубом с лета 2017 года. За это время «Барселона» провела 163 официальных матча и одержала 108 побед. Команда дважды стала чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

© FC Barcelona, twitter

Новым тренером «Барселоны» стал Кике Ситьен, контракт с которым подписан до 30 июня 2022 года. До этого он тренировал испанский ФК «Реал Бетис». Под его руководством команда в сезоне 2018/19 дошла до полуфинала Кубка страны.