Легкоатлетам Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана

Трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и обладателю серебряной медали чемпионата мира прошлого года в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову приказом главы Минобороны России Сергея Шойгу присвоено воинское звание капитана. Об этом говорится в сообщении Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

«25 декабря был подписан приказ о присвоении званий капитана Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову», - проинформировали в ЦСКА.

Стоит отметить, что сегодня, 14 января, Мария Ласицкене отмечает день рождения.

Ласицкене в 2019 году была признана лучшей легкоатлеткой Европы. В прошлом сезоне она одержала победы в рамках зимнего чемпионата Европы в Глазго и летнего мирового первенства в Катаре, а также стала первой в финале «Бриллиантовой лиги».

Двадцатидевятилетний Шубенков, вернувшийся на дорожку после серьезной травмы перед стартом мирового первенства в Дохе, смог стать вторым, уступив лишь представителю США Гранту Холлоуэю. В активе россиянина есть также победы на ЧМ-2015, на чемпионатах Европы 2012 и 2014 годов, в финалах «Бриллиантовой лиги» 2017 и 2018 годов.