Хабиба Нурмагомедова предложили сделать Героем России

Владимиру Путину предложили дать бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации. С такой просьбой к президенту обратился депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения Хабибу Абдулманаповичу Нурмагомедову звания Героя Российской Федерации», - говорится в тексте обращения, которое Омаров разместил на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что Нурмагомедов - это достойный пример для молодежи. По его словам, среди подрастающего поколения российский боец активно популяризирует спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности.

«В наше непростое время, когда уровень нравственности среди молодежи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот», - написал Омаров.

Напомним, что 25 октября Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи. После этого российский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.