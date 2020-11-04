Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с отцом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в сеть видеоролик, на котором спортсмен в шутку борется с отцом. Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле этого года из-за осложнений от коронавируса.

«Это было лучшее время», - написал спортсмен под видео, опубликованном на странице в Instagram.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом одержал победу над Джастином Гэтжи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе.

Сразу же после боя Нурмагомедов объявил, что поединок с Гэтжи стал последним в его карьере. Свое решение он объяснил тем, что пообещал матери больше не драться без отца, который скончался этим летом.