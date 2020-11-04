Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу. Последним участником стал «СКА-Хабаровск», который обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.

Ранее на стадию 1/8 финала вышли, преодолев групповой этап, московский «Спартак», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки», самарские «Крылья Советов», «Сочи», «Уфа» и «Тамбов».

На стадии 1/8 финала в турнир вступают еще шесть команд РПЛ, выступающих в еврокубках: ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В течение ближайших семи дней состоится жеребьевка, по результатам которой определятся пары команд 1/8 финала. Хозяевами полей будут шесть команд, которые попали в еврокубки по итогам прошлого сезона, а также две команды, преодолевшие групповой этап в ходе жеребьевки. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в феврале 2021 года.