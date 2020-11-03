СМИ сообщили о госпитализации Марадоны

Звезда мирового футбола и экс-капитан сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в медицинский центр Platense. Как сообщает портал TNT Sports, причина госпитализации не коронавирусная инфекция или другие проблемы со здоровьем, а эмоциональная нестабильность звезды и меры предосторожности.

Марадона обрел мировую славу не только благодаря спортивному таланту, но и бесконечным скандалам. В конце прошлого года, например, он наблюдал за игрой своих подопечных из клуба «Химнасия» сидя в специальном троне, а позже устроил дикие танцы в раздевалке в честь победы команды.

Сейчас Диего Марадона занимается тренерской работой. У специалиста довольно богатый послужной список. Действующий контакт с «Химнасией» рассчитан до конца 2021 года.