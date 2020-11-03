«Красная симфония»: режиссер картины о сборной СССР по хоккею раскрыл секреты создания фильма

Режиссер документального фильма о хоккее «Красная армия» Гейб Польски поделился своими впечатлениями о работе над кинолентой. В беседе со «Звездой» он отметил, что игроки «Красной армии», так на западе называли сборную СССР, не просто играли, а творили на льду.

«Игроки, у которых я брал интервью, были очень страстные, они были очень воодушевлены тем, что играли за "Красную армию", они были вдохновлены тем, что делали на льду в международных играх. Они считали, что это был величайший опыт их жизни», - рассказал Польски.

С его слов, стиль советских хоккеистов разительно отличался от того, что зрители привыкли видеть на матчах Национальной хоккейной лиги США.

Североамериканские игроки делали ставку на индивидуальное мастерство, тогда как советские хоккеисты действовали, словно единый и отлаженный механизм.

«Советский стиль был намного более философским и красивым, было много комбинаций, все было для того, чтобы передать шайбу игрокам своей команды и создать голевой момент», - уверен режиссер.

Именно методичность, с которой Фетисов и компания расправлялись с соперниками, послужила тому, что советскую команду стали называть «Красная машина».

«Термин "Красная машина" - ужасное имя для команды Советского Союза, для "Красной армии". Я бы назвал ее - "Красная симфония" или "Красная креативность". Ведь они играли не как машина, хотя они побеждали почти всех своих оппонентов, доминировали на льду и против них было страшно играть, они играли не как машина, а как симфония, это было очень красиво», - добавил Польски.

Вячеслав Фетисов - лидер той команды, произвел самое большое впечатление на Гейба Польски. По мнению режиссера, именно личные качества игроков «Красной армии» заставляли соперников раз за разом капитулировать на льду.