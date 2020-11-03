Спорт «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов Ян Брацкий В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет 25 ноября с «Атлетико» на выезде. © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости Футболисты московского футбольного клуба «Локомотив» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Игра прошла на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 1:1. Гости отличись первыми, на 18 минуте головой забил Хосе Мария Хеменес. Москвичи отыгрались усилиями Антона Миранчука еще в первой половине встречи. По итогам трех туров Лиги чемпионов «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку в своей группе. «Атлетико» с четырьмя очкам идет вторым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика