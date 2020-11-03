«Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет 25 ноября с «Атлетико» на выезде.
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Футболисты московского футбольного клуба «Локомотив» сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Игра прошла на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 1:1.
Гости отличись первыми, на 18 минуте головой забил Хосе Мария Хеменес. Москвичи отыгрались усилиями Антона Миранчука еще в первой половине встречи.
По итогам трех туров Лиги чемпионов «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку в своей группе. «Атлетико» с четырьмя очкам идет вторым.