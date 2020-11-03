СМИ сообщили об операции Марадоны по удалению субдуральной гематомы

Звезде мирового футбола и бывшему капитану аргентинской сборной Диего Марадоне проведут операцию в связи с субдуральной гематомой. Об этом сообщил телеканал TyC Sports.

О госпитализации легендарного футболиста стало известно накануне. Личный врач Марадоны тогда сообщил, что она плановая и не связана с серьезными проблемами со здоровьем.

По данным телеканала Todo Noticias, в настоящее время готовится транспортировка Марадоны в столичный медицинский центр из больницы в городе Ла-Плата. Специалисты этой клиники провели обследование звезды и обнаружили гематому.

Не так давно Марадона отметил юбилей. В настоящее время 60-летний специалист возглавляет команды «Химназия» и «Эсгрима».