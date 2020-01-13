Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» взяли четыре из пяти лидирующих мест в ралли «Дакар»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» и укрепил свое место в общем зачете. Он преодолел 477 километров пересеченной местности за четыре часа и 24 минуты.

Ралли впервые проходит в Саудовской Аравии. Вторым на гонке восьмого этапа финишировал представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. Четвертое и пятое места также достались «камазовцам» Дмитрию Сотникову и Эдуарду Николаеву.

Победитель ралли Андрей Каргинов выигрывает гонку уже в третий раз с начала соревнований. Он безоговорочно лидирует в генеральной классификации: отрыв от Шибалова гонщик увеличил до 27 минут.