«Реал Мадрид» победил в финале Суперкубка Испании

«Реал Мадрид» обыграл ФК «Атлетико» со счетом 4:1 и победил в финале Суперкубка Испании. Матч состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На протяжении всех 90 минут основного времени ни один игрок не смог забить гол в ворота противника. Опасные моменты присутствовали, но развить их не удавалось. В назначенное дополнительное время футболисты также не реализовали ни одного момента. Выявить сильнейшего помогли пенальти.

Победные пенальти «Реала» исполнили Дани Карвахаль, Родриго Силва де Гоис, Лука Модрич и Серхио Рамос. Со стороны «Атлетико» успешно использовать попытку забить смог лишь Киран Трипьер. Таким образом, финальным счетом игры стало 4:1. «Реал» в одиннадцатый раз завоевал Суперкубок Испании.