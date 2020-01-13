«Реал Мадрид» победил в финале Суперкубка Испании
В основное время победитель не определился, и выявить сильнейшего в финальном матче турнира смогла лишь серия пенальти.
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«Реал Мадрид» обыграл ФК «Атлетико» со счетом 4:1 и победил в финале Суперкубка Испании. Матч состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
На протяжении всех 90 минут основного времени ни один игрок не смог забить гол в ворота противника. Опасные моменты присутствовали, но развить их не удавалось. В назначенное дополнительное время футболисты также не реализовали ни одного момента. Выявить сильнейшего помогли пенальти.
Победные пенальти «Реала» исполнили Дани Карвахаль, Родриго Силва де Гоис, Лука Модрич и Серхио Рамос. Со стороны «Атлетико» успешно использовать попытку забить смог лишь Киран Трипьер. Таким образом, финальным счетом игры стало 4:1. «Реал» в одиннадцатый раз завоевал Суперкубок Испании.