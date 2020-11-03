Поветкин госпитализирован в Москве с коронавирусом
Ранее сообщалось о том, что у российского боксера выявили COVID-19.
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Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Боксер находится в изоляции в московской клинике и поправляет здоровье, рассказал Рябинский ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что у российского спортсмена выявили коронавирусную инфекцию и его запланированный на 21 ноября поединок с британцем Диллианом Уайтом перенесен.