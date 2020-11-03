Спорт Поветкин госпитализирован в Москве с коронавирусом Анна Назайкина Ранее сообщалось о том, что у российского боксера выявили COVID-19. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Боксер находится в изоляции в московской клинике и поправляет здоровье, рассказал Рябинский ТАСС. Ранее сообщалось о том, что у российского спортсмена выявили коронавирусную инфекцию и его запланированный на 21 ноября поединок с британцем Диллианом Уайтом перенесен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика