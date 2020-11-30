Черчесов призвал болельщиков не впадать в эйфорию перед ЧЕ

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов призвал фанатов не впадать в эйфорию в ожидании ЧЕ. По мнению наставника, удачное выступление россиян на правах хозяев на прошедшем в 2018 году мировом первенстве не дает каких-либо гарантий будущих результатов, сообщает РИА Новости.

«Забудьте об этой эйфории. Ее больше нет. С той эйфорией, которая окутала всех нас после первенства планеты, мы никогда не попали бы на чемпионат Европы», - отметил Черчесов.

Тренер добавил, что прошлые заслуги в профессиональном спорте не имеют никакого значения для будущих результатов и для каждого турнира приходится начинать все сначала.

«У профессионального спорта нет слова вчера. Есть только сегодня и завтра. За то, что было, мы свое уже получили. Не открою истины, если скажу, что аппетит приходит во время еды», - подчеркнул наставник российской сборной.

Впереди футболистов ждут новые игры и большая работа, сопряженная с подготовкой к ним, резюмировал Черчесов.

Континентальный турнир по футболу должен был пройти в 2020 году, однако пандемия короновируса внесла свои коррективы. Новыми датами чемпионата Европы объявлены 11 июня - 11 июля 2021 года. Двенадцать европейских городов готовятся принять соревнования. Россияне встретятся со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.