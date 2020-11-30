Вылечившийся от коронавируса Поветкин приступил к тренировкам

Российский боксер Александр Поветкин вылечился от коронавируса и уже приступил к тренировкам. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал промоутер спортсмена Андрей Рябинский.

«Сейчас мы поэтапно начинаем тренировочный процесс, так как Саша восстановился после болезни. После его госпитализации мы решили, раз он уже попал к врачам, всесторонне проверить его здоровье. Полностью обследоваться, все у него хорошо», - объяснил Рябинский.

Сейчас, по его словам, необходимо определить сроки, в которые Поветкин сможет нарастить тренировочные нагрузки до необходимого уровня, и от этого будет зависеть проведение матча-реванша с Диллианом Уайтом в конце января.

«Вот над этим мы сейчас и будем думать, обсуждать с командой и принимать решение. Выпускать его на ринг не до конца готовым к бою мы не хотим», - резюмировал промоутер.

Изначально планировалось, что российский тяжеловес проведет реванш с британцем Диллианом Уйатом 21 ноября, однако положительный результат теста на COVID-19 у Александра Поветкина помешал состояться данному поединку. Предыдущий бой Поветкина с Уйатом прошел в августе текущего года и завершился победой россиянина, отправившего в нокаут своего оппонента.