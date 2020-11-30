Президент Федерации триатлона Петр Иванов избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
© Фото: ТРК Звезда
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Президент Федерации триатлона Петр Иванов избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
© Фото: ТРК Звезда
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