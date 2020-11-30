Адвокат: Марадона за неделю до смерти упал и ударился головой

Диего Марадона за неделю до смерти ударился головой в результате падения, но каких-либо исследований ему проведено не было. Об этом рассказал Родольфо Баке - адвокат медсестры Даяны Гиселы Мадрид, в отношении которой идет проверка в рамках дела о смерти футболиста.

«Марадона в среду (18 ноября), за неделю до смерти, упал и ударился головой. Но его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез», - сказал Баке в беседе с телеканалом TN.

Также, по словам юриста, медики не уделяли должного внимания проблемам с сердцем, которые были у спортсмена.

«Медбрат в ночную смену измерил его давление. За день до смерти артериальное давление Диего Марадоны было 130 на 100 и пульс достигал 115. Для пациента-сердечника граница - это 80. То, что произошло, можно было предвидеть», - объяснил он.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскоре его врача Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но суд до сих пор не избрал ему меру пресечения. Также расследование было начато в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая в ходе допроса дала ложную информацию о том, что она якобы слышала, как в 7.30 Марадона шевелился у себя в комнате. Сейчас правоохранители выясняют, заходила ли она проверять спортсмена и дала ли все нужные ему препараты.