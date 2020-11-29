Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Бой Тайсона и Джонса закончился ничьей

Егор Левин
08:46 29.11.2020
Легендарные ударники показали отличную спортивную форму, несмотря на возраст.
Бой Тайсона и Джонса закончился ничьей
© Фото: David Becker, ZUMA, PIOTR KUCZA, imago-images, Globallookpress

Боксеры-легенды Майк Тайсон и Рой Джонс-младший провели в Лос-Анджелесе выставочный бой. По истечении всех установленных восьми раундов, он закончился ничьей.

Поединок прошел всю дистанцию, на протяжении которой легендарные ударники показывали отличную спортивную форму, несмотря на возраст. Бой закончился вничью судейским решением.

Напомним, последний профессиональный поединок Тайсона состоялся в 2005 году и закончился его поражением; Джонс же оказался большим «долгожителем» и провел бой за титул чемпиона в первом тяжелом весе в 2018 году, одержав в нем победу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.