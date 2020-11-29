Спорт Бой Тайсона и Джонса закончился ничьей Егор Левин Легендарные ударники показали отличную спортивную форму, несмотря на возраст. © Фото: David Becker, ZUMA, PIOTR KUCZA, imago-images, Globallookpress Боксеры-легенды Майк Тайсон и Рой Джонс-младший провели в Лос-Анджелесе выставочный бой. По истечении всех установленных восьми раундов, он закончился ничьей. Поединок прошел всю дистанцию, на протяжении которой легендарные ударники показывали отличную спортивную форму, несмотря на возраст. Бой закончился вничью судейским решением. Напомним, последний профессиональный поединок Тайсона состоялся в 2005 году и закончился его поражением; Джонс же оказался большим «долгожителем» и провел бой за титул чемпиона в первом тяжелом весе в 2018 году, одержав в нем победу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика