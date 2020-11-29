Обозреватель сообщил о покупке Нурмагомедовым промоушена GFC

Как заявил спортивный обозреватель и менеджер Азамат Бостанов, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов якобы приобрел промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship).

По словам Бостанова, сумма сделки составила миллион долларов США. Обозреватель написал на своей странице в Instagram, что обновленный промоушен назовут EFC (Eagle Fighting Championship), турниры будут проводить не только в РФ и СНГ, но и, возможно, в США и странах Ближнего Востока.

До этого менеджер Нурмагомедова Али Абделазиз сообщил в Twitter, что спортсмен еще может вернуться в октагон и одержать убедительную победу над соперником, несмотря на то, что уже сообщил о завершении карьеры. Абделазиз спрогнозировал, если возможный бой состоится, то россиянин победит в нем с разгромным счетом.