«Спартак» победил «Ротор» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» оказался сильнее «Ротора» на выезде, в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых». Голы забили Александр Кокорин, на 15-й минуте реализовавший пенальти, и Самюэль Жиго (90+3).

«Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» набрал восемь очков и находится на последнем месте.

Матч начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

Следующий матч «Спартак» проведет пятого декабря против «Тамбова» дома, «Ротор» сразится в гостях с «Краснодаром».