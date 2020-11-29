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Черчесов назвал сроки возвращения Дзюбы в сборную в качестве капитана

Алексей Курильченко
19:59 29.11.2020
По словам тренера, футболист вернется в состав команды в марте
Черчесов назвал сроки возвращения Дзюбы в сборную в качестве капитана
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что футболист Артем Дзюба вернется в состав команды в качестве капитана в марте 2021 года.

«Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать», ― рассказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Черчесов признался, что не жалеет о недопуске Дзюбы на ноябрьские матчи команды после публикации скандального видео. Однако он отметил, что это решение далось ему нелегко.

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