Черчесов назвал сроки возвращения Дзюбы в сборную в качестве капитана

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что футболист Артем Дзюба вернется в состав команды в качестве капитана в марте 2021 года.

«Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать», ― рассказал тренер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Черчесов признался, что не жалеет о недопуске Дзюбы на ноябрьские матчи команды после публикации скандального видео. Однако он отметил, что это решение далось ему нелегко.