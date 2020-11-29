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Клуб ЦСКА проиграл «Рубину» и уступил «Зениту» лидерство в РПЛ

Алексей Курильченко
18:46 29.11.2020
Матч начался с минуты молчания в память о Марадоне.
Клуб ЦСКА проиграл «Рубину» и уступил «Зениту» лидерство в РПЛ
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу, в котором сошлись команды «Рубин» и ЦСКА, закончился со счетом 1:0 в пользу казанского клуба. Гол в ворота московской команды забил Джордже Деспотович на 58-й минуте. Как сообщает РИА Новости, игра началась с минуты молчания в память о Диего Марадоне.

Теперь ЦСКА утратил лидерство в турнирной таблице – первое занимает петербургский «Зенит». «Рубин» занимает девятую строчку общекомандного зачета.

Следующий матч «Рубина» состоится 5 декабря – противником выступит московский «Локомотив». ЦСКА сыграет 6 декабря против подмосковных «Химок».

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