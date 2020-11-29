Спорт Клуб ЦСКА проиграл «Рубину» и уступил «Зениту» лидерство в РПЛ Алексей Курильченко Матч начался с минуты молчания в память о Марадоне. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Матч 16-го тура чемпионата России по футболу, в котором сошлись команды «Рубин» и ЦСКА, закончился со счетом 1:0 в пользу казанского клуба. Гол в ворота московской команды забил Джордже Деспотович на 58-й минуте. Как сообщает РИА Новости, игра началась с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Теперь ЦСКА утратил лидерство в турнирной таблице – первое занимает петербургский «Зенит». «Рубин» занимает девятую строчку общекомандного зачета. Следующий матч «Рубина» состоится 5 декабря – противником выступит московский «Локомотив». ЦСКА сыграет 6 декабря против подмосковных «Химок». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика