У пилота «Формулы-1» во время гонки взорвался болид
Гран-при Бахрейна было приостановлено – Грожан госпитализирован.
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Во время гонки гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1» болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана взорвался. Инцидент произошел после столкновения с машиной россиянина Даниила Квята.
На данный момент гонка приостановлена. Грожану удалось самостоятельно покинуть разломившийся напополам болид. Гонщика увезли на скорой помощи.
Ранее сообщалось, что на гонке в Бахрейне в рамках «Формулы-2» призовые места заняли российские гонщики Роберт Шварцман и Никита Мазепин.