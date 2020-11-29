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У пилота «Формулы-1» во время гонки взорвался болид

Алексей Курильченко
17:51 29.11.2020
Гран-при Бахрейна было приостановлено – Грожан госпитализирован.
У пилота «Формулы-1» во время гонки взорвался болид
© Фото: HOCH ZWEI, imago-images, Globallookpress

Во время гонки гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1» болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана взорвался. Инцидент произошел после столкновения с машиной россиянина Даниила Квята.

На данный момент гонка приостановлена. Грожану удалось самостоятельно покинуть разломившийся напополам болид. Гонщика увезли на скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на гонке в Бахрейне в рамках «Формулы-2» призовые места заняли российские гонщики Роберт Шварцман и Никита Мазепин.

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