Суд распорядился обыскать дом и клинику доктора Марадоны

Суд распорядился о проведении обыска дома и в клинике доктора Диего Марадоны Леопольдо Луке, прокуроры хотят выяснить, был ли футболист лишен должной помощи и было ли тем самым совершено убийство.

Прикрытие расследования - «смерть по назначению», - передает EN24.

В попытке установить причины смерти следователи запросили историю болезни, подробности его лечения и послеоперационного периода после вмешательства по поводу субдуральной гематомы на его голове и после четырехлетнего воздержания. Следователи стремятся подтвердить предположения и подозрения дочерей, узнать, какие лекарства были прописаны Марадоне.

Расследование также ведется в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая соврала на допросе о том, что она слышала, как в 7.30 утра Марадона шевелился у себя в комнате. Будет выяснено, заходила ли медик в целом проверять футболиста и дала ли все необходимые лекарства.



Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет.