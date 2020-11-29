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Российские гонщики заняли два первых места на этапе «Формулы-2»

Алексей Курильченко
16:35 29.11.2020
Победителями гран-при Бахрейна стали Роберт Шварцман и Никита Мазепин.
Российские гонщики заняли два первых места на этапе «Формулы-2»
© Фото: Dppi, Florent Gooden, Globallookpress

Российские пилоты «Формулы-2» Роберт Шварцман и Никита Мазепин завоевали первое и второе место соответственно в гонке на этапе в Бахрейне. Отмечается, что для Шварцмана, выступающего за команду SMP Racing, это уже четвертая победа в сезоне. За первое место в Бахрейне он получил 15 очков и занял четвертое место в общем зачете.

Никита Мазепин, гонщик команды Hitech GP, пришел вторым и получил 12 очков. В общекомандном зачете он занимает третье место.
О победе россиян сообщили на официальном Twitter-аккаунте «Формулы-2». Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов поздравил Шварцмана и Мазепина.

Также сообщается, что третье место занял швейцарский гонщик Луи Делетраз из команды Charouz. В десятку также попал россиянин Артем Маркелов из BWT HWA Racelab.

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