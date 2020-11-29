Черчесов не жалеет о запрете Дзюбы на участие в ноябрьских матчах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не жалеет о недопуске футболиста Артема Дзюбы на ноябрьские матчи команды после публикации скандального видео. Однако он отметил, что это решение далось ему нелегко.

«Нет, не жалею по поводу невызова Дзюбы, но решение далось мне нелегко. Получилось так, что все произошло за день до начала сбора национальной команды. Плюс ко всему, вечером "Зенит" играл календарный матч чемпионата РПЛ. В том, чтобы вести с Артемом разговоры за жизнь, не было никакой надобности и возможности», - рассказал Черчесов во время интервью для агентства РИА Новости.

Также тренер отметил, что Дзюбе необходимо разрешить все свои проблемы внутри семьи и после этого выйти на поле «с чистой головой». В этой ситуации Черчесову было очевидно, что необходимо дать игроку время, которые он мог бы провести с родными.

«На одной чаше - спорт. Дзюба в сборной, вдали от родных и близких. Возникшая ситуация в таком случае могла еще больше усугубиться. На другой чаше - жизнь. Артем в семье решает возникшие неурядицы» - добавил Черчесов.

Без Дзюбы в составе сборная провела три матча. Игра с Молдавией завершилась вничью (0:0). Затем сборная проиграла два матча Лиги нации, уступив Турции (2:3) и Сербии (0:5). В результате российская команда не смогла получить повышение в классе турнира.