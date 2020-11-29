Умер заслуженный тренер России Анатолий Антипов

В воскресенье, 29 ноября, в возрасте 61 года скончался заслуженный тренер России по хоккею Анатолий Антипов.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Динамовская семья понесла невосполнимую потерю», - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент причины смерти не уточняются.

За свою игровую карьеру Антипов становился чемпионом СССР в составе московского «Динамо» в 1990 году, трижды выигрывал серебряные и бронзовые медали национального первенства, выходил вместе с командой в финал Кубка СССР.

Последние годы он работал в системе клуба, возглавлял вторую и молодежную команды - был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Динамо» (Балашиха), которую привел к победе в плей-офф ВХЛ в 2017 году. В сезоне-2019/20 занимал должность тренера в тверском «Динамо» ВХЛ.