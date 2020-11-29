Черчесов попросит УЕФА не наказывать фанатов ЦСКА за оскорбительные кричалки в его адрес

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что обратится в УЕФА с просьбой не наказывать болельщиков ЦСКА за кричалки с оскорблениями в его адрес на матче группового этапа Лиги Европы с «Фейенордом» из Нидерландов.

Черчесов заявил, что спокойно отнесся к поведению фанатов армейцев.

«Я спокойно к этому отнесся, я говорю абсолютно искренне, потому что у них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, вот это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА из-за этого не накладывал», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Поведение фанатов ЦСКА было вызвано интервью Черчесова «Матч ТВ», в котором тренер неоднозначно высказался о нападающем армейцев и сборной Федоре Чалове.

В последней и решающей игре Лиги наций россияне уступили Сербии со счетом 0:5 и упустили возможность выйти в высший дивизион турнира по итогам сезона.