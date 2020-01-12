Бейсболист нанес удар сопернику битой и спровоцировал массовую драку

В рамках матча бейсбольной лиги Венесуэлы началась массовая драка, когда бейсболист Алекс Ромеро нанес удар битой своему сопернику. Видеоролик инцидента был опубликован в Instagram спортивного телеканала Sky Sports.

На кадрах отчетливо видно, как подающий едва не задел Ромеро мячом, в связи с чем венесуэлец начал бить стоящего рядом ловца, после чего к потасовке присоединились и другие игроки обеих команд.

Под видео уточняется, что после окончания драки были удалены шестеро игроков.