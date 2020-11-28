В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Марадоны

В Аргентине по факту смерти футболиста Диего Марадоны возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проведут комплексную проверку и установят, была ли допущена халатность со стороны медиков после операции аргентинца.

По информации следствия, утром 25 ноября медсестра не дала футболисту один из препаратов, однако в ее обязанности входил четкий контроль за приемом лекарств в период реабилитации. В ближайшее время прокуратура проведет ее допрос с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Помимо этого, агент Марадоны Матиас Морла назвал «преступным идиотизмом» действия скорой, которая ехала на вызов больше 30 минут и намерен добиваться расследования, пишет Todo Noticias.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60-лет от остановки сердца в собственном доме.