Спорт Майк Тайсон оказался почти на пять килограммов тяжелее Роя Джонса Кирилл Васин Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр». © Фото: PPE face to face Globallookpress Американский боксер Майк Тайсон оказался почти на пять килограммов тяжелее своего соперника по выставочному поединку Роя Джонса-младшего. В ходе процедуры взвешивания было установлено, что вес Тайсона составляет 220,4 фунта (99,97 килограмма), а его соперника – 210 фунтов (95,25 килограмма), передает РИА Новости. Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр». По правилам мероприятия, боксеры проведут восемь раундов по две минуты каждый в 12-унцевых перчатках, без защитных шлемов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика