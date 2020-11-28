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Майк Тайсон оказался почти на пять килограммов тяжелее Роя Джонса

Кирилл Васин
03:03 28.11.2020
Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр».
Майк Тайсон оказался почти на пять килограммов тяжелее Роя Джонса
© Фото: PPE face to face Globallookpress

Американский боксер Майк Тайсон оказался почти на пять килограммов тяжелее своего соперника по выставочному поединку Роя Джонса-младшего.

В ходе процедуры взвешивания было установлено, что вес Тайсона составляет 220,4 фунта (99,97 килограмма), а его соперника – 210 фунтов (95,25 килограмма), передает РИА Новости.

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр». По правилам мероприятия, боксеры проведут восемь раундов по две минуты каждый в 12-унцевых перчатках, без защитных шлемов.

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