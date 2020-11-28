Нурмагомедов сообщил о предстоящей встрече с президентом UFC

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов сообщил о своей предстоящей встрече с президентом чемпионата UFC Дэйной Уайтом. Об этом боец рассказал в ходе интервью для аккаунта redfurymma_official в Instagram.

«Мы всегда весело проводим время при встрече с ним. У Дэйны есть что-то интересное для меня, у меня есть что-то интересное для него», — отметил Нурмагомедов.

Ранее спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал совместный снимок Уайтом и подписью «скоро увидимся». Это стало поводом для предположений, что Нурамагомедов намерен вернуться в UFC.