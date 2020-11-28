Российские лыжники Червоткин и Большунов завоевали медали на этапе Кубка мира

Российские спортсмены Алексей Червоткин и Александр Большунов завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка мира в финской Руке.

На гонке они уступили норвежцу, который прошел дистанцию за 34 минуты 4,6 секунды. Олимпийский призер в Пхенчхане Червоткин стал вторым, уступив победителю 15,2 секунды. Занявший третье место Большунов проиграл Клэбо 18 секунд.

В десятку лидеров вошли еще три лыжника из России. Илья Семиков занял седьмое место с результатом в 33,2 секунды. Евгений Белов стал восьмым (+37,7 секунды), а Илья Порошкин (+42,3 секунды) - девятым.

Иван Якимушкин занял 13-е место. Андрей Мельниченко пришел к финишу 18-м, у Эрмила Вокуева 21-е место.



Этап в Руке завершится в воскресенье.

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