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Российские лыжники Червоткин и Большунов завоевали медали на этапе Кубка мира

Ирина Киселенко
18:27 28.11.2020
В гонке на 15 километров в классическом стиле с раздельным стартом они уступили только трехкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Хесфлоту Клэбо.
Российские лыжники Червоткин и Большунов завоевали медали на этапе Кубка мира
© Фото: Tomi HÃ„Nninen, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российские спортсмены Алексей Червоткин и Александр Большунов завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка мира в финской Руке.

На гонке они уступили норвежцу, который прошел дистанцию за 34 минуты 4,6 секунды. Олимпийский призер в Пхенчхане Червоткин стал вторым, уступив победителю 15,2 секунды. Занявший третье место Большунов проиграл Клэбо 18 секунд.

В десятку лидеров вошли еще три лыжника из России. Илья Семиков занял седьмое место с результатом в 33,2 секунды. Евгений Белов стал восьмым (+37,7 секунды), а Илья Порошкин (+42,3 секунды) - девятым.
Иван Якимушкин занял 13-е место. Андрей Мельниченко пришел к финишу 18-м, у Эрмила Вокуева 21-е место.

Этап в Руке завершится в воскресенье.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт.

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