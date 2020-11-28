Главный тренер «Зенита» не знает, останется ли Дзюба капитаном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог дать точного ответа на вопрос, будет ли Артем Дзюба в дальнейшем выводить футболистов петербургского клуба на матчи в позиции капитана команды.

«Зенит» в субботу сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. На игру после скандального видео Дзюба впервые вышел с капитанской повязкой. Бывший капитан «Зенита» Деян Ловрен в последних матчах не сыграл из-за недомогания.

«Посмотрим, останется ли Дзюба капитаном, когда вернется Ловрен. У нас есть целая группа игроков, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артем», - сказал Семак журналистам.

«Мы не планировали двойную замену в конце матча. Хотели выпустить (Станислава) Крапухина, но решение поменяли - выпустили (Даниила) Шамкина (вместо Дзюбы)», - заключил тренер.