Спорт В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса появится статуя Марадоны Кирилл Васин Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. © Фото: Eurokinissi Keystone Press Agency Globallookpress Управляющая главным международным аэропортом столицы Аргентины Буэнос-Айреса компания Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) планирует установить в нем статую Диего Марадоны. «Марадона, Диего Армандо. Будет у тебя статуя», - говорится в опубликованном от имени компании в газете La Nacion некрологе. Отмечается, что некролог заказан владельцем компании Эдуардо Эрнекяном. Статую планируют установить в зоне прибытия пассажиров. Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Легендарного футболиста предали земле на кладбище Белла-Виста в предместье Буэнос-Айреса рядом с могилами родителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика