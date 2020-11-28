Клуб «Челси» заинтересован в приобретении Месси

Лондонский футбольный клуб «Челси» заинтересован в приобретении аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Goal. На данный момент он играет в составе каталонского клуба «Барселона» - контракт рассчитан до конца 2021 года.

Футболист уже заявлял о желании покинуть «Барселону» - в январе 2021 года он может начать переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что руководство клуба «Манчестер Сити» намерено предложить Месси десятилетний контракт – это позволит повысить доходы от рекламы и поможет с приобретением других игроков.