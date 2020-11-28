«Зенит» вернул Дзюбе капитанскую повязку
Нападающий петербургского клуба вышел с капитанской повязкой на игру против тульского «Арсенала».
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вышел на матч против тульского «Арсенала» с капитанской повязкой.
Матч начался с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.
Напомним, 7 ноября в Сети появился видеоролик интимного характера с участием Артема Дзюбы. Футболиста отстранили от ноябрьских матчей в сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените».