Правительство утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Правительство РФ утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт.

"В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество", - отмечается в тексте документа.

В соответствии с документом, планируется отремонтировать и построить новые спортивные объекты в сельских территориях, создать физкультурные центры для детей, модернизировать спортивные сооружения для того, чтобы там могли заниматься люди с инвалидностью, расширить сеть реабилитационных центров для профессиональных спортсменов.

Также стратегия предполагает проведение Года детско-юношеского спорта.

Доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года поручил Владимир Путин 2 ноября. Срок исполнения этой задачи был установлен до 25 декабря. Новая стратегия придет на смену действующей, которая была утверждена в 2009 году.