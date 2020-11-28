Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Правительство утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Алена Миронова
12:37 28.11.2020
Новая стратегия содержит 11 приоритетных направлений.
Правительство утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress

Правительство РФ утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт.

"В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество", - отмечается в тексте документа.

В соответствии с документом, планируется отремонтировать и построить новые спортивные объекты в сельских территориях, создать физкультурные центры для детей, модернизировать спортивные сооружения для того, чтобы там могли заниматься люди с инвалидностью, расширить сеть реабилитационных центров для профессиональных спортсменов.

Также стратегия предполагает проведение Года детско-юношеского спорта.

Доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года поручил Владимир Путин 2 ноября. Срок исполнения этой задачи был установлен до 25 декабря. Новая стратегия придет на смену действующей, которая была утверждена в 2009 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:49 В стране и мире
Видео
Появились первые кадры с места ДТП на остановке в Челябинске
12:06 Эксклюзив
Видео
Эколог объяснил, как справиться с шумными соседями
11:16 В стране и мире
Гребень антициклона: синоптик рассказал об изменчивости погоды в Москве на следующей неделе
09:19 В стране и мире
МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
10:31 В стране и мире
Кинотеатры увеличат количество сеансов в новогодние праздники
Популярное
Популярное
Видео
Адвокат сообщила об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной из-за видео с Алибасовым
Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.