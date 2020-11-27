Майк Тайсон съел «ухо Роя Джонса» вместо индейки ко Дню благодарения

Майк Тайсон в промо-ролике, посвященном грядущему поединку с Роем Джонсом-младшим, съел кусочек торта в виде его уха.

В видео, опубликованном на YouTube-канале Тайсона, боксер угощает детей тортом в виде головы своего соперника, которую выдает за индейку ко Дню благодарения. После короткой шуточной перебранки Тайсон отрезал «ухо Джонса» и съел.

Ранее появилась информация, что Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном.

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр». По правилам мероприятия, боксеры проведут восемь раундов по две минуты каждый в 12-унцевых перчатках, без защитных шлемов, с разрешенными нокаутами. Судья также будет вправе остановить бой при сильном рассечении у кого-то из бойцов.