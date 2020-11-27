Диего Марадону похоронили рядом с родителями

Около двух часов назад тело Диего Марадоны предали земле на кладбище Белла-Виста в предместье Буэнос-Айреса. Легенда футбола упокоился рядом с могилами родителей. На церемонии присутствовали лишь 25 человек - родные и друзья. Трансляцию церемонии проводил телеканал Todo Noticias.

С самого утра кладбище взяли под охрану полицейские. Они не позволяли людям подойти к входу ближе, чем на несколько сотен метров. Сопровождение погребального кортежа обеспечивали около тысячи сотрудников правопорядка на мотоциклах.

Церемонию прощания с Диего в Розовом доме - президентском дворце - пришлось прервать раньше времени из-за начавшихся в центре города беспорядков. Футбольные фанаты пытались вломиться в резиденцию, чтобы успеть попрощаться с кумиром. А в Неаполе, где Марадона играл много лет, болельщики собрались у стадиона «Сан-Паоло» и зажгли сотни фаеров в память о человеке, который принес им два чемпионских титула. Вокруг арены появилась стена огня. Диего провожали, как великого артиста.